Leopar Modası Tam Gaz Devam Ediyor: Kahramanmaraş’ta Kadınlara Özel Leopar Partisi Düzenlendi

2024’te belki de hiç duymadığımız kadar leoparı duyduk. Zaman zaman leopar modası boy gösterip zaman zaman da rafa kalkıyor. Ancak bu yıl öylesine popülerdi ki aklınıza gelebilecek her üründe leopar desenli çeşitler gördük. Şimdi de Kahramanmaraş’tan görüntülerle karşınızdayız. Leopar konseptli parti düzenlenen organizasyon rağbet gördü. Gelin detaylara geçelim.