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Leopar Modası Tam Gaz Devam Ediyor: Kahramanmaraş’ta Kadınlara Özel Leopar Partisi Düzenlendi

Leopar Modası Tam Gaz Devam Ediyor: Kahramanmaraş’ta Kadınlara Özel Leopar Partisi Düzenlendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.12.2024 - 18:29

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2024’te belki de hiç duymadığımız kadar leoparı duyduk. Zaman zaman leopar modası boy gösterip zaman zaman da rafa kalkıyor. Ancak bu yıl öylesine popülerdi ki aklınıza gelebilecek her üründe leopar desenli çeşitler gördük. Şimdi de Kahramanmaraş’tan görüntülerle karşınızdayız. Leopar konseptli parti düzenlenen organizasyon rağbet gördü. Gelin detaylara geçelim.

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Kadınlara özel olan partide kıyafet kuralı leopar desenli parçalar giymekti.

Kadınlara özel olan partide kıyafet kuralı leopar desenli parçalar giymekti.

Canlı müzik ve dj performanslarıyla doyasıya eğlence yaşandı.

Canlı müzik ve dj performanslarıyla doyasıya eğlence yaşandı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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