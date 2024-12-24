onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yılbaşı Ağacı Olarak Eşine Sürpriz Yapan Kadın Yeni Akım Kilidini Açtı!

Yılbaşı Ağacı Olarak Eşine Sürpriz Yapan Kadın Yeni Akım Kilidini Açtı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.12.2024 - 21:17

İçerik Devam Ediyor

Yeni yıla günler kala yılbaşı hazırlıkları devam ediyor. Aileler heyecanla yılbaşı ağaçlarını süslerken paylaşımlar yapıyor. Şimdiyse @nedimmee adlı TikTok kullanıcısı eşine yaptığı bir sürprizi paylaşmasıyla viral oldu. Genç kadın eşi eve gelmeden önce saçlarını yılbaşı ağacı şeklinde süslemişti. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süsler ışıklar derken hakikaten yılbaşı ağacı efektini verebilmişti ve yaratıcı fikri karşısında kendisi de kahkahalarını tutamıyordu.

Süsler ışıklar derken hakikaten yılbaşı ağacı efektini verebilmişti ve yaratıcı fikri karşısında kendisi de kahkahalarını tutamıyordu.

Eşi görünce ne tepki vereceğini bilemedi. “Çok güzel” demeyi de es geçmedi.

Eşi görünce ne tepki vereceğini bilemedi. “Çok güzel” demeyi de es geçmedi.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın