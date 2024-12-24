Yılbaşı Ağacı Olarak Eşine Sürpriz Yapan Kadın Yeni Akım Kilidini Açtı!

Yeni yıla günler kala yılbaşı hazırlıkları devam ediyor. Aileler heyecanla yılbaşı ağaçlarını süslerken paylaşımlar yapıyor. Şimdiyse @nedimmee adlı TikTok kullanıcısı eşine yaptığı bir sürprizi paylaşmasıyla viral oldu. Genç kadın eşi eve gelmeden önce saçlarını yılbaşı ağacı şeklinde süslemişti. Gelin detaylara geçelim.
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Süsler ışıklar derken hakikaten yılbaşı ağacı efektini verebilmişti ve yaratıcı fikri karşısında kendisi de kahkahalarını tutamıyordu.
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Eşi görünce ne tepki vereceğini bilemedi. “Çok güzel” demeyi de es geçmedi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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