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“Yastık Kılıfı Klozetten Daha Çok Bakteriye Sahip” Denmişti: Genetik Mühendisi Test Etti

“Yastık Kılıfı Klozetten Daha Çok Bakteriye Sahip” Denmişti: Genetik Mühendisi Test Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.12.2024 - 20:27

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Geçtiğimiz hafta bir içerik üreticisi, yastık kılıfını her gün değiştirdiğini dile getirmişti. Ek olarak da bir hafta boyunca değiştirilmeyen yastık kılıfının klozetten daha çok bakteriye sahip olduğunu söylemişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu ikilem karşısında genetik mühendisi Dilara Sarı soru işaretlerini giderdi. İkisinden de örnek aldı ve deneye başladı. Gelin detaylara geçelim.

Geçen haftaki detaylardan burada bahsetmiştik 👇

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Dilara Sarı’nın elde ettiği sonuçlar karşısında yastık kılıfının daha çok bakteriye sahip olduğu görüldü.

Dilara Sarı’nın elde ettiği sonuçlar karşısında yastık kılıfının daha çok bakteriye sahip olduğu görüldü.

Dilara Sarı yine de her bakterinin kötü olmadığına da dikkat çekti.

Dilara Sarı yine de her bakterinin kötü olmadığına da dikkat çekti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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