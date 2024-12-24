“Yastık Kılıfı Klozetten Daha Çok Bakteriye Sahip” Denmişti: Genetik Mühendisi Test Etti

Geçtiğimiz hafta bir içerik üreticisi, yastık kılıfını her gün değiştirdiğini dile getirmişti. Ek olarak da bir hafta boyunca değiştirilmeyen yastık kılıfının klozetten daha çok bakteriye sahip olduğunu söylemişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu ikilem karşısında genetik mühendisi Dilara Sarı soru işaretlerini giderdi. İkisinden de örnek aldı ve deneye başladı. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilara Sarı’nın elde ettiği sonuçlar karşısında yastık kılıfının daha çok bakteriye sahip olduğu görüldü.
Dilara Sarı yine de her bakterinin kötü olmadığına da dikkat çekti.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın