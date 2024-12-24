“Yastık Kılıfı Klozetten Daha Çok Bakteriye Sahip” Denmişti: Genetik Mühendisi Test Etti

Geçtiğimiz hafta bir içerik üreticisi, yastık kılıfını her gün değiştirdiğini dile getirmişti. Ek olarak da bir hafta boyunca değiştirilmeyen yastık kılıfının klozetten daha çok bakteriye sahip olduğunu söylemişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu ikilem karşısında genetik mühendisi Dilara Sarı soru işaretlerini giderdi. İkisinden de örnek aldı ve deneye başladı. Gelin detaylara geçelim.