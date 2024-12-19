Yastık Kılılıfını Her Gün Değiştirdiğini Anlatan Kadın Yüzündeki Değişimi Paylaştı

@esraduzdemir adlı TikTok hesabından içerikler üreten tekstil mühendisi kadın, yastık kılıfını her gün değiştirdiğini söylemesiyle gündem oldu. Özellikle sivilce problemi olanlar videoya dikkat kesildi. Aslında sizler de cildinizi korumak adına yastık kılıfının sıkça değiştirilmesi gerektiğini duymuş olabilirsiniz. Kılıfı değiştirmenin yanı sıra kumaş türünün de etkisi olduğu söyleniyor. Gelin, içerik üreticisi neler anlatmış birlikte öğrenelim.