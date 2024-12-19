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Yastık Kılılıfını Her Gün Değiştirdiğini Anlatan Kadın Yüzündeki Değişimi Paylaştı

Yastık Kılılıfını Her Gün Değiştirdiğini Anlatan Kadın Yüzündeki Değişimi Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2024 - 10:57

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@esraduzdemir adlı TikTok hesabından içerikler üreten tekstil mühendisi kadın, yastık kılıfını her gün değiştirdiğini söylemesiyle gündem oldu. Özellikle sivilce problemi olanlar videoya dikkat kesildi. Aslında sizler de cildinizi korumak adına yastık kılıfının sıkça değiştirilmesi gerektiğini duymuş olabilirsiniz. Kılıfı değiştirmenin yanı sıra kumaş türünün de etkisi olduğu söyleniyor. Gelin, içerik üreticisi neler anlatmış birlikte öğrenelim.

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İçerik üreticisi kadın bir hafta boyunca değiştirilmeden kullanılan yastık kılıfının klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırdığını söylemesiyle hepimizi şoke etti.

İçerik üreticisi kadın bir hafta boyunca değiştirilmeden kullanılan yastık kılıfının klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırdığını söylemesiyle hepimizi şoke etti.

Yastık kılıfını her gün değiştirerek oluşan bakterilerin önüne geçtiğini ve cilt problemlerini aştığını da anlattı.

Yastık kılıfını her gün değiştirerek oluşan bakterilerin önüne geçtiğini ve cilt problemlerini aştığını da anlattı.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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