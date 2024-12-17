Manifestlemek Böyle Bir Şey mi?: Küçükken Kıvanç Tatlıtuğ Hayranıydı, Eşinin Benzerliği Şoke Etti

Sizler de manifestlemeye inananlardansanız bu içerik tam size göre! Bir sosyal medya kullanıcısı kadın çocukken Kıvanç Tatlıtuğ’a hayran olduğunu belirtmiş ardından ise evlendiği kişiyi paylaşmıştı. İkili öylesine benziyordu ki, manifestlemeye inanmayanları da inandıracak türdendi. Gelin detaylara geçelim.