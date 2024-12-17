Manifestlemek Böyle Bir Şey mi?: Küçükken Kıvanç Tatlıtuğ Hayranıydı, Eşinin Benzerliği Şoke Etti

Sizler de manifestlemeye inananlardansanız bu içerik tam size göre! Bir sosyal medya kullanıcısı kadın çocukken Kıvanç Tatlıtuğ’a hayran olduğunu belirtmiş ardından ise evlendiği kişiyi paylaşmıştı. İkili öylesine benziyordu ki, manifestlemeye inanmayanları da inandıracak türdendi. Gelin detaylara geçelim.
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Ülkemizin gözde yakışıklılarından Kıvanç Tatlıtuğ’u beğenmeyen yoktur. İşte içerik üreticisi kadın da Tatlıtuğ’un hayranlarındandı.
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Eşi ise fotoğrafta gördüğünüz üzere Tatlıtuğ’a çok benziyordu. Mesela yalnızca göz ve saç rengi değildi. Adamın yüz hatları da Tatlıtuğ’u andırıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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