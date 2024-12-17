Motosikletiyle Duran Kişiyi Görünce “Sen Kargo musun?” Diyen Çocuk Güldüren Anlara Vesile Oldu

Son yılların en popüler mesleklerinden biri moto kuryelik. Hal böyle olunca yalnızca motoru bir araç olarak sevdiği için kullananlar olduğunu unutabiliyoruz. Aynı @devilhorse_r6 adlı Instagram hesabından paylaşılan görüntülerdeki tatlı bir çocuğun unuttuğu gibi. @devilhorse_r6 adlı içerik üreticisini gören tatlı çocuk sorularıyla hepimizi güldürdü. Gelin detaylara geçelim.