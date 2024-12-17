Motosikletiyle Duran Kişiyi Görünce “Sen Kargo musun?” Diyen Çocuk Güldüren Anlara Vesile Oldu

Son yılların en popüler mesleklerinden biri moto kuryelik. Hal böyle olunca yalnızca motoru bir araç olarak sevdiği için kullananlar olduğunu unutabiliyoruz. Aynı @devilhorse_r6 adlı Instagram hesabından paylaşılan görüntülerdeki tatlı bir çocuğun unuttuğu gibi. @devilhorse_r6 adlı içerik üreticisini gören tatlı çocuk sorularıyla hepimizi güldürdü. Gelin detaylara geçelim.
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Motosikletini kenara çekip bankta oturan içerik üreticisini gören tatlı çocuk ilk olarak “Sen kargo musun?” demişti.
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Ardından ise hayır cevabını alınca “Sen Yemeksepeti misin?” diye sordu.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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