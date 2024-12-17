Buz Tutan Kaldırımda Yürümeye Çalışan Vatandaşlar Bir Bir Yere Kapaklandı

Soğuk havalar geldi çattı. Kimilerinin korkulu rüyası ise karlı yollarda, buz tutan kaldırımlarda yürümeye çalışmak. İnsan ne kadar emin adımlar atarsa atsın, düşmeyeceğini düşünürse düşünsün bir anda kendini yerde buluveriyor. Bir vatandaş da kamerasını öyle bir yere yerleştirmişti ki, üst üste düşen herkesi kayda almıştı. Buz tutan kaldırımda yürümeye çalışan vatandaşlar zorlu anlar yaşadı. Gelin detaylara geçelim.