Buz Tutan Kaldırımda Yürümeye Çalışan Vatandaşlar Bir Bir Yere Kapaklandı

Soğuk havalar geldi çattı. Kimilerinin korkulu rüyası ise karlı yollarda, buz tutan kaldırımlarda yürümeye çalışmak. İnsan ne kadar emin adımlar atarsa atsın, düşmeyeceğini düşünürse düşünsün bir anda kendini yerde buluveriyor. Bir vatandaş da kamerasını öyle bir yere yerleştirmişti ki, üst üste düşen herkesi kayda almıştı. Buz tutan kaldırımda yürümeye çalışan vatandaşlar zorlu anlar yaşadı. Gelin detaylara geçelim.
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Kimileri öylesine profesyoneldi ki ayakları bile kaymadan kaldırımdan yürüyüp geçti.
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Kimileriyse onlar kadar şanslı değildi ve yere kapaklandı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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