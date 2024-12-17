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Yüzünü Dövmelerle Kaplayan Kişi Sebebini Anlattı: “Ben Bu Olmak İçin Doğdum”

Yüzünü Dövmelerle Kaplayan Kişi Sebebini Anlattı: “Ben Bu Olmak İçin Doğdum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.12.2024 - 17:23

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Daha önce dövme yaptırdıysanız bunun bir bağımlılık olduğunu sizler de düşünmüşsünüzdür. Dövme kilidi bir açılınca insanın yeni dövme yaptırmamak için kendini tutması zor. İşte şimdi tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Yüzüne dövme yaptıran bir kişi sebeplerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Genç adam kendisini zaten bilinçaltında yüzündeki dövmelerle gördüğünü dile getirmişti ve “Ben bu olmak için doğdum” demişti.

Genç adam kendisini zaten bilinçaltında yüzündeki dövmelerle gördüğünü dile getirmişti ve “Ben bu olmak için doğdum” demişti.

Dövmelerin yapıldığı esnada ise en çok burnunda zorlandıklarını, göz kapaklarına yapılırken de acıdan bayıldığını anlattı.

Dövmelerin yapıldığı esnada ise en çok burnunda zorlandıklarını, göz kapaklarına yapılırken de acıdan bayıldığını anlattı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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