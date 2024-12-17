Yüzünü Dövmelerle Kaplayan Kişi Sebebini Anlattı: “Ben Bu Olmak İçin Doğdum”

Daha önce dövme yaptırdıysanız bunun bir bağımlılık olduğunu sizler de düşünmüşsünüzdür. Dövme kilidi bir açılınca insanın yeni dövme yaptırmamak için kendini tutması zor. İşte şimdi tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Yüzüne dövme yaptıran bir kişi sebeplerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?