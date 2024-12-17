Yüzünü Dövmelerle Kaplayan Kişi Sebebini Anlattı: “Ben Bu Olmak İçin Doğdum”

Daha önce dövme yaptırdıysanız bunun bir bağımlılık olduğunu sizler de düşünmüşsünüzdür. Dövme kilidi bir açılınca insanın yeni dövme yaptırmamak için kendini tutması zor. İşte şimdi tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Yüzüne dövme yaptıran bir kişi sebeplerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Genç adam kendisini zaten bilinçaltında yüzündeki dövmelerle gördüğünü dile getirmişti ve “Ben bu olmak için doğdum” demişti.
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Dövmelerin yapıldığı esnada ise en çok burnunda zorlandıklarını, göz kapaklarına yapılırken de acıdan bayıldığını anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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