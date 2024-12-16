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Renk Körü Adam Toz Pembe Kılıf Aldığını Eşi Söyleyince Fark Etti: “Kasadaki Kız da Tip Tip Bakıyordu”

Renk Körü Adam Toz Pembe Kılıf Aldığını Eşi Söyleyince Fark Etti: “Kasadaki Kız da Tip Tip Bakıyordu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.12.2024 - 16:14

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@edaranaaaa adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın eşinin yaşadığı bir durumu paylaşmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Eşi telefonuna yeni bir kılıf almak istemişti. Ancak renk körü olduğu için kılıfın rengini yanlış anlamıştı. Eşinin demesiyle fark eden adamın kafasındaki soru işaretleri de gitmiş oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Adam toz pembe bir kılıf aldığını eşi söylediği zaman anlamıştı.

Adam toz pembe bir kılıf aldığını eşi söylediği zaman anlamıştı.

Aslında kılıfı satın alırken kasadaki kadının tip tip baktığını ve anlayamadığını, meğerse sebebinin bu olduğunu da dile getirdi.

Aslında kılıfı satın alırken kasadaki kadının tip tip baktığını ve anlayamadığını, meğerse sebebinin bu olduğunu da dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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