Renk Körü Adam Toz Pembe Kılıf Aldığını Eşi Söyleyince Fark Etti: “Kasadaki Kız da Tip Tip Bakıyordu”

@edaranaaaa adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın eşinin yaşadığı bir durumu paylaşmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Eşi telefonuna yeni bir kılıf almak istemişti. Ancak renk körü olduğu için kılıfın rengini yanlış anlamıştı. Eşinin demesiyle fark eden adamın kafasındaki soru işaretleri de gitmiş oldu. Gelin detaylara geçelim.