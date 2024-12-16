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Ahır Olarak Kullanılan Yerin Yaşam Alanına Dönüştürüldüğü Anlarla Gözlerinize İnanamayacaksınız

Ahır Olarak Kullanılan Yerin Yaşam Alanına Dönüştürüldüğü Anlarla Gözlerinize İnanamayacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.12.2024 - 15:41

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Biraz yaratıcı fikirlerle olmaz denilen birçok şeyin oldurulabildiğini görüyoruz. Özellikle kimi evler için “burası bir şeye benzemez” denildiğini sıkça sizler de duymuş belki de demiş olabilirsiniz. Şimdiyse tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Bir ahırın muhteşem değişimi karşısında sizlerin de ufku genişleyecek. Gelin detaylara geçelim.

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2022 yılında tam da bu şekilde ahır olarak kullanılan alan 2024’te doğru dokunuşlarla yaşam alanı oldu.

2022 yılında tam da bu şekilde ahır olarak kullanılan alan 2024’te doğru dokunuşlarla yaşam alanı oldu.

Evin son hali bu şekildeydi. Herkesin feyz aldığı Pinterest evlerinden farksız olmuştu.

Evin son hali bu şekildeydi. Herkesin feyz aldığı Pinterest evlerinden farksız olmuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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