Doğum Günü Olduğunu Sırtına Yazan Motosikletli Trafikte Tebessüm Ettiren Karşılıklar Aldı

Geçtiğimiz aylarda bir motosiklet sürücüsünün sırt çantasına doğum günü olduğunu yazarak trafiğe çıktığını ve araç sürücülerinden harika geri dönüşler aldığını izlemiştik. Şimdiyse bir başka motosiklet sürücüsü de aynı akımı denedi. Sırtına astığı kartona doğum günü olduğunu ve kutlamak isteyenlerin kornaya basmalarının yeterli olacağını yazmıştı. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.
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Işıklarda durduğu anlarda yazıyı gören araç sürücüleri kornaya basarak motosiklet sürücüsünü mutlu etti.
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Aldığı bu pozitif geri dönüşlerle sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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