Doğum Günü Olduğunu Sırtına Yazan Motosikletli Trafikte Tebessüm Ettiren Karşılıklar Aldı

Geçtiğimiz aylarda bir motosiklet sürücüsünün sırt çantasına doğum günü olduğunu yazarak trafiğe çıktığını ve araç sürücülerinden harika geri dönüşler aldığını izlemiştik. Şimdiyse bir başka motosiklet sürücüsü de aynı akımı denedi. Sırtına astığı kartona doğum günü olduğunu ve kutlamak isteyenlerin kornaya basmalarının yeterli olacağını yazmıştı. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.