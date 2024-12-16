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Doğum Günü Olduğunu Sırtına Yazan Motosikletli Trafikte Tebessüm Ettiren Karşılıklar Aldı

Doğum Günü Olduğunu Sırtına Yazan Motosikletli Trafikte Tebessüm Ettiren Karşılıklar Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.12.2024 - 13:28

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Geçtiğimiz aylarda bir motosiklet sürücüsünün sırt çantasına doğum günü olduğunu yazarak trafiğe çıktığını ve araç sürücülerinden harika geri dönüşler aldığını izlemiştik. Şimdiyse bir başka motosiklet sürücüsü de aynı akımı denedi. Sırtına astığı kartona doğum günü olduğunu ve kutlamak isteyenlerin kornaya basmalarının yeterli olacağını yazmıştı. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.

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Işıklarda durduğu anlarda yazıyı gören araç sürücüleri kornaya basarak motosiklet sürücüsünü mutlu etti.

Işıklarda durduğu anlarda yazıyı gören araç sürücüleri kornaya basarak motosiklet sürücüsünü mutlu etti.

Aldığı bu pozitif geri dönüşlerle sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Aldığı bu pozitif geri dönüşlerle sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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