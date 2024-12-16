İstanbul’da Bir Kedi Mağaza Süslerini Kum Sanarak Önce Eşeledi Sonra da Tuvaletini Yaptı

İstanbul git gide kedilerin yönettiği bir şehir olmaya başladı. Tatlı dostlarımız şehrin tüm hakimiyetinin kendilerinde olduğunu düşünüyorlarsa yeridir. Çünkü parklar, bahçeler bir yana, kafeler, otoparklar, vapurlar aklınıza neresi geliyorsa orada bir kedi görmek mümkün. Şimdiyse bir Galataport AVM’den bir görüntüyle karşınızdayız. Kış konseptine uygun şekilde süslenen bir mağaza tatlı bir kedinin dikkatini çekmişti.
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Hemen içeriye giren kedi süslemelere doğru yöneldi.
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Ardından ise kar süslerini kum sanarak eşeledi ve tuvaletini yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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