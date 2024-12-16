İstanbul’da Bir Kedi Mağaza Süslerini Kum Sanarak Önce Eşeledi Sonra da Tuvaletini Yaptı

İstanbul git gide kedilerin yönettiği bir şehir olmaya başladı. Tatlı dostlarımız şehrin tüm hakimiyetinin kendilerinde olduğunu düşünüyorlarsa yeridir. Çünkü parklar, bahçeler bir yana, kafeler, otoparklar, vapurlar aklınıza neresi geliyorsa orada bir kedi görmek mümkün. Şimdiyse bir Galataport AVM’den bir görüntüyle karşınızdayız. Kış konseptine uygun şekilde süslenen bir mağaza tatlı bir kedinin dikkatini çekmişti.