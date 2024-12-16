Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen Büyükanne ve Torun Aynı Anda Ağlamaya Başlayınca Ortalık Karıştı

Belli bir yaştan sonda büyüklerimiz de çocuklara gösterdiğimiz ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Yaş ilerledikçe duygusallığın artmasıyla birlikte bazen tek istekleri ilgi ve sevgi oluyor. Öte yandan çocukların da aynı ihtiyaçlara sahip olduğunu düşünürsek yaşlılık ve çocukluğun benzerliğini görebiliriz. @suslutanesi adlı Instagram kullanıcısı da bizlere bu benzerliği gösterdi. Gelin detaylara geçelim.