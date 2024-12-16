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Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen Büyükanne ve Torun Aynı Anda Ağlamaya Başlayınca Ortalık Karıştı

Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen Büyükanne ve Torun Aynı Anda Ağlamaya Başlayınca Ortalık Karıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.12.2024 - 09:05

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Belli bir yaştan sonda büyüklerimiz de çocuklara gösterdiğimiz ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Yaş ilerledikçe duygusallığın artmasıyla birlikte bazen tek istekleri ilgi ve sevgi oluyor. Öte yandan çocukların da aynı ihtiyaçlara sahip olduğunu düşünürsek yaşlılık ve çocukluğun benzerliğini görebiliriz. @suslutanesi adlı Instagram kullanıcısı da bizlere bu benzerliği gösterdi. Gelin detaylara geçelim.

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Kızıyla dışarı çıkacakken yaşananları paylaşan içerik üreticisi, kızının büyükannesinden ayrılmak istemediği için ağladığını, büyükannesinin de çocuk ağlıyor diye üzülerek ağladığını ifade etti.

Kızıyla dışarı çıkacakken yaşananları paylaşan içerik üreticisi, kızının büyükannesinden ayrılmak istemediği için ağladığını, büyükannesinin de çocuk ağlıyor diye üzülerek ağladığını ifade etti.

Bir süre sonra baş edemeyip kendisinin de ağlamaya başladığını ve birbirlerine aşk dolu ikilininse ağlamayı kestiklerini aktardı.

Bir süre sonra baş edemeyip kendisinin de ağlamaya başladığını ve birbirlerine aşk dolu ikilininse ağlamayı kestiklerini aktardı.

Büyükanne ve torun ne kadar tatlı olsalar da onlarla ilgilenecek sabrı olduğu için genç kadına tebrik yorumları geldi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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