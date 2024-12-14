onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Rahatça Kahve İçebilmek İçin Kızıyla Körebe Oyunu Oynayan Anne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Rahatça Kahve İçebilmek İçin Kızıyla Körebe Oyunu Oynayan Anne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.12.2024 - 18:00

İçerik Devam Ediyor

Biliyorsunuz ki çocuklarla ilgilenirken özellikle annelerin bazen bir nefes alacak vakitleri bile olmayabiliyor. Hal böyle olunca ancak çocuklarını oyalarken kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Bir anne de bulduğu taktiği sosyal medyada paylaşmasıyla viral oldu. Kimi izleyiciler mantıklı bulsa da kimileri doğru olmadığını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadın kendine vakit yarabilmek için çareyi körebe oyununda bulmuştu.

Kadın kendine vakit yarabilmek için çareyi körebe oyununda bulmuştu.

Kızı gözleri bağlı onu ararken, kendisi de uzun süre olmasa da bir yudum kahve içebilmişti.

Kızı gözleri bağlı onu ararken, kendisi de uzun süre olmasa da bir yudum kahve içebilmişti.

Ancak izleyiciler annenin yöntemi karşısında çocukta travmatik durumlar olabileceğini söyledi. Diğer kesim ise fazla da duyar kasılmaması gerektiğini söyleyerek cevap verdi. Düşünceleriniz için buyurun yorumlara 👇

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın