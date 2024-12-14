Rahatça Kahve İçebilmek İçin Kızıyla Körebe Oyunu Oynayan Anne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Biliyorsunuz ki çocuklarla ilgilenirken özellikle annelerin bazen bir nefes alacak vakitleri bile olmayabiliyor. Hal böyle olunca ancak çocuklarını oyalarken kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Bir anne de bulduğu taktiği sosyal medyada paylaşmasıyla viral oldu. Kimi izleyiciler mantıklı bulsa da kimileri doğru olmadığını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.