Rahatça Kahve İçebilmek İçin Kızıyla Körebe Oyunu Oynayan Anne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Biliyorsunuz ki çocuklarla ilgilenirken özellikle annelerin bazen bir nefes alacak vakitleri bile olmayabiliyor. Hal böyle olunca ancak çocuklarını oyalarken kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Bir anne de bulduğu taktiği sosyal medyada paylaşmasıyla viral oldu. Kimi izleyiciler mantıklı bulsa da kimileri doğru olmadığını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.
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Kadın kendine vakit yarabilmek için çareyi körebe oyununda bulmuştu.
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Kızı gözleri bağlı onu ararken, kendisi de uzun süre olmasa da bir yudum kahve içebilmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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