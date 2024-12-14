Nereden Nereye: 337 Metrelik Cruise Gemisinin İnşasından Görüntüler Göz Kamaştırdı

Seyahatlerin favori tercihlerinden cruise gemileri, özellikle dünya turuna çıkmak isteyenlerin gözdesi. Devasa büyüklükte olan gemilerin içerisinde yok yok. Zaman zaman İstanbul Boğazı’nda da gördüğümüzde gözlerimiz kamaşıyor. Şimdiyse cruise gemilerinin nasıl yapıldığına dair bir videoyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
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337 metre büyüklüğünde olan geminin yapım aşaması da büyüleyiciydi.
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Haftalar süren inşa sürecini bizler yalnızca 53 saniyede izlemiştik.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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