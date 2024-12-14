Kızını Yolcu Ederken Duygusallık Yaşanmasın Diye Dans Eden Baba Gönülleri Fethetti

Kimi zaman eğitim için kimi zaman da gezmek için aile evinden ayrılan gençler, söz konusu aileyle vedalaşmak olunca biraz duygulanabiliyor. O evden çıkış, otogara gidiş… Vedalar anne-babalara da, çocuklara da duygu dolu anlar yaşatıyor. Bir genç kadın da vedalaşırken duygusallığı bir kenara atabilmek için babasının yaptığı taktiği paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.