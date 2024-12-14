Kızını Yolcu Ederken Duygusallık Yaşanmasın Diye Dans Eden Baba Gönülleri Fethetti

Kimi zaman eğitim için kimi zaman da gezmek için aile evinden ayrılan gençler, söz konusu aileyle vedalaşmak olunca biraz duygulanabiliyor. O evden çıkış, otogara gidiş… Vedalar anne-babalara da, çocuklara da duygu dolu anlar yaşatıyor. Bir genç kadın da vedalaşırken duygusallığı bir kenara atabilmek için babasının yaptığı taktiği paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Otobüse binen genç kadın her binişinde babasını dans ederken görüyordu.
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Ayrılığın zorluğunu hafifletmek isteyen koca yürekli babanın yöntemi beğenileri topladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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