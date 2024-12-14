Manisa’da Yaşanan Olay Kalpleri Eritti: Kediye Sataşan Köpeğin Sevimli Anları

Patili dostlarımızdan kedileri ve köpekleri bir arada görmeye alışık olmadığımız için onları sevgi dolu anlarda yakaladığımızda hemen ölümsüzleştirmek istiyoruz. Bir sosyal medya kullanıcısı da Manisa’da kayda aldığı kedi ile köpeği paylaşmasıyla viral oldu. Tatlı köpek bankta oturan kediyle oyun oynamak istiyor, kedi ise “git başımdan” dercesine onu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Gelin detaylara geçelim.