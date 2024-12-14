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Manisa’da Yaşanan Olay Kalpleri Eritti: Kediye Sataşan Köpeğin Sevimli Anları

Manisa’da Yaşanan Olay Kalpleri Eritti: Kediye Sataşan Köpeğin Sevimli Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.12.2024 - 14:58

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Patili dostlarımızdan kedileri ve köpekleri bir arada görmeye alışık olmadığımız için onları sevgi dolu anlarda yakaladığımızda hemen ölümsüzleştirmek istiyoruz. Bir sosyal medya kullanıcısı da Manisa’da kayda aldığı kedi ile köpeği paylaşmasıyla viral oldu. Tatlı köpek bankta oturan kediyle oyun oynamak istiyor, kedi ise “git başımdan” dercesine onu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Tatlı köpek kediyle oyun oynamak için yanaşmaya çalışsa da kedi dostu bir türlü yüz vermiyordu.

Tatlı köpek kediyle oyun oynamak için yanaşmaya çalışsa da kedi dostu bir türlü yüz vermiyordu.

Onların bu anları görenlerin içini ısıttı.

Onların bu anları görenlerin içini ısıttı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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