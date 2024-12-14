Arka Bacakları Kırık Halde Bulduğu Yavru Kediyi Hayata Döndüren Hayvansever Bizlere de Tebessüm Ettirdi

Patili dostlarımıza uzattığımız yardım eli bazen onların tüm hayatına etki ediyor. Bir hayvansever de yolda arka bacakları kırık halde bir kedi bulunca sırtını dönmek yerine yardım etmeyi tercih etmişti. Yavru kedi acı acı miyavlarken, onu alıp veterinere götüren hayvansever iyi dileklerin ve duaların sahibi oldu. Gelin detaylara geçelim, sizin de gününüz güzelleşsin!