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Arka Bacakları Kırık Halde Bulduğu Yavru Kediyi Hayata Döndüren Hayvansever Bizlere de Tebessüm Ettirdi

Arka Bacakları Kırık Halde Bulduğu Yavru Kediyi Hayata Döndüren Hayvansever Bizlere de Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.12.2024 - 12:27

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Patili dostlarımıza uzattığımız yardım eli bazen onların tüm hayatına etki ediyor. Bir hayvansever de yolda arka bacakları kırık halde bir kedi bulunca sırtını dönmek yerine yardım etmeyi tercih etmişti. Yavru kedi acı acı miyavlarken, onu alıp veterinere götüren hayvansever iyi dileklerin ve duaların sahibi oldu. Gelin detaylara geçelim, sizin de gününüz güzelleşsin!

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Çaresiz yavru kedi fotoğrafta gördüğünüz gibi arka bacaklarını yere sürterek yürümeye çalışıyordu.

Çaresiz yavru kedi fotoğrafta gördüğünüz gibi arka bacaklarını yere sürterek yürümeye çalışıyordu.

Veterinerde tüm tedavilerini olduktan sonra yepyeni bir başlangıç yapan tatlı kedinin artık sıcak bir yuvası da vardı.

Veterinerde tüm tedavilerini olduktan sonra yepyeni bir başlangıç yapan tatlı kedinin artık sıcak bir yuvası da vardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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