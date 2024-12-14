Arka Bacakları Kırık Halde Bulduğu Yavru Kediyi Hayata Döndüren Hayvansever Bizlere de Tebessüm Ettirdi

Patili dostlarımıza uzattığımız yardım eli bazen onların tüm hayatına etki ediyor. Bir hayvansever de yolda arka bacakları kırık halde bir kedi bulunca sırtını dönmek yerine yardım etmeyi tercih etmişti. Yavru kedi acı acı miyavlarken, onu alıp veterinere götüren hayvansever iyi dileklerin ve duaların sahibi oldu. Gelin detaylara geçelim, sizin de gününüz güzelleşsin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çaresiz yavru kedi fotoğrafta gördüğünüz gibi arka bacaklarını yere sürterek yürümeye çalışıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veterinerde tüm tedavilerini olduktan sonra yepyeni bir başlangıç yapan tatlı kedinin artık sıcak bir yuvası da vardı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın