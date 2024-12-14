Spotify Özeti Bak İşine Kardeşim: Yıllık Ağlama Listesini Çıkaran Genç Kadın

2024 de nasıl geçip gittiğini anlayamadığımız hızla bitiverdi. Her yıl sonu olduğu gibi bu yıl sonunda da sosyal medya kullanıcılarından 2024'te neler yaptıklarına dair paylaşımlar gelmeye başladı. Özellikle Spotify uygulamasının yıllık özetleriyle birlikte içerik üreticilerinden alternatif özetler de görür olduk. @aza.as adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir genç kadın da yıllık ağlama özeti yapmıştı. Gelin detaylara geçelim.