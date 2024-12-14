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Spotify Özeti Bak İşine Kardeşim: Yıllık Ağlama Listesini Çıkaran Genç Kadın

Spotify Özeti Bak İşine Kardeşim: Yıllık Ağlama Listesini Çıkaran Genç Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.12.2024 - 11:07

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2024 de nasıl geçip gittiğini anlayamadığımız hızla bitiverdi. Her yıl sonu olduğu gibi bu yıl sonunda da sosyal medya kullanıcılarından 2024'te neler yaptıklarına dair paylaşımlar gelmeye başladı. Özellikle Spotify uygulamasının yıllık özetleriyle birlikte içerik üreticilerinden alternatif özetler de görür olduk. @aza.as adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir genç kadın da yıllık ağlama özeti yapmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Genç kadın yıl içerisinde ne kadar ağladığını, günlere de bölerek bir tablo çıkarmıştı.

Genç kadın yıl içerisinde ne kadar ağladığını, günlere de bölerek bir tablo çıkarmıştı.

İzleyicilere de ilham olmuş olacak ki fikri beğenenler, 2025'te yapacaklarını dile getirdi.

İzleyicilere de ilham olmuş olacak ki fikri beğenenler, 2025'te yapacaklarını dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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