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Pasakla Mücadele Serisinden Yeni Video: İçerik Üreticisi Bu Sefer de Yatak Odasını Temizledi

Pasakla Mücadele Serisinden Yeni Video: İçerik Üreticisi Bu Sefer de Yatak Odasını Temizledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 15:41

İçerik Devam Ediyor

@fundabosver adlı Instagram hesabından, mutfağını temizlediği videoyu paylaşmasıyla milyonlarca izlenme alan Funda adlı kadın, hepimizi şoke etmişti. Mutfağı paylaşmasıyla izleyiciler gözlerine inanamamıştı ve videonun kurgu olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine içerik üreticisi banyosunu da temizlerken kayda aldı. Böylelikle “pasakla mücadele” adlı bir seri başlattı. Şimdiyse Funda adlı içerik üreticisinin yatak odasına konuk olduk.

Serinin önceki videoları için 👇

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Genç kadın temizlik yapmaktan hoşlanmadığı için evinden rahatsız olmadığını dile getirmişti.

Genç kadın temizlik yapmaktan hoşlanmadığı için evinden rahatsız olmadığını dile getirmişti.

Ancak izlenmeler ve yorumlar onu gaza getirmiş olacak ki artık adım adım her yeri düzene sokmaya başladı.

Ancak izlenmeler ve yorumlar onu gaza getirmiş olacak ki artık adım adım her yeri düzene sokmaya başladı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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