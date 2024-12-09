Tüm Banyoyu Tuvalet Fırçasıyla Temizledi: “Pasakla Mücadele” Eden Kişi Temizlik Videosuyla Hepimizi Tetikledi

@fundabosver adlı Instagram hesabından geçen hafta mutfağını temizlediği anları paylaşan Funda adlı içerik üreticisi 2 milyonu aşkın izlenme alarak viral olmuştu. İzleyiciler videonun kurgu olduğunu düşünerek inanmak istememişlerdi. Aynı zamanda kadının evcil hayvanları olduğu için onlara ayrılan bir yer olduğunu düşünenler de olmuştu. Ancak Funda adlı içerik üretisinin tek yanıtı her şeyin gerçek olduğu ve temizlik yapmayı sevmediğiydi.