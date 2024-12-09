Tüm Banyoyu Tuvalet Fırçasıyla Temizledi: “Pasakla Mücadele” Eden Kişi Temizlik Videosuyla Hepimizi Tetikledi

@fundabosver adlı Instagram hesabından geçen hafta mutfağını temizlediği anları paylaşan Funda adlı içerik üreticisi 2 milyonu aşkın izlenme alarak viral olmuştu. İzleyiciler videonun kurgu olduğunu düşünerek inanmak istememişlerdi. Aynı zamanda kadının evcil hayvanları olduğu için onlara ayrılan bir yer olduğunu düşünenler de olmuştu. Ancak Funda adlı içerik üretisinin tek yanıtı her şeyin gerçek olduğu ve temizlik yapmayı sevmediğiydi.
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İçerik üreticisi şimdiyse banyosundan bir temizlik paylaşımı yaptı ve evin diğer alanlarını merak edenlere cevap vermiş oldu.
Bir süredir temizlenmeyen banyosuna girişen ve o anları videoya alan kadın şimdiyse her yeri aynı tuvalet fırçasıyla temizlediği için tepki topladı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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