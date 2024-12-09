Çinli Sevgilisine Telaffuzu Benzer Kelimelerle Tekerleme Söyleten Kadın İzleyenleri Güldürdü

@itsthemel adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, Çinli sevgilisine söylettiği bir cümleyle kısa sürede etkileşim aldı. Çünkü özenle seçtiği kelimelerin Çince karşılığı birbirlerine çok benziyordu. Aynı cümlede kullanınca da tekerlemeden farkı kalmadı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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4, 10 ve olmak fiilinin karşılığı Çincede “si, shi” şeklindeydi.
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Kadın bu kelimeleri kullanarak bir cümle oluşturdu, sevgilisi okuyuncaysa “sjsjsjsjsjsjsj” şeklinde mesajlarda kullanılan gülme tipine benzetildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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