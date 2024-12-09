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Çinli Sevgilisine Telaffuzu Benzer Kelimelerle Tekerleme Söyleten Kadın İzleyenleri Güldürdü

Çinli Sevgilisine Telaffuzu Benzer Kelimelerle Tekerleme Söyleten Kadın İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 09:21

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@itsthemel adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, Çinli sevgilisine söylettiği bir cümleyle kısa sürede etkileşim aldı. Çünkü özenle seçtiği kelimelerin Çince karşılığı birbirlerine çok benziyordu. Aynı cümlede kullanınca da tekerlemeden farkı kalmadı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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4, 10 ve olmak fiilinin karşılığı Çincede “si, shi” şeklindeydi.

4, 10 ve olmak fiilinin karşılığı Çincede “si, shi” şeklindeydi.

Kadın bu kelimeleri kullanarak bir cümle oluşturdu, sevgilisi okuyuncaysa “sjsjsjsjsjsjsj” şeklinde mesajlarda kullanılan gülme tipine benzetildi.

Kadın bu kelimeleri kullanarak bir cümle oluşturdu, sevgilisi okuyuncaysa “sjsjsjsjsjsjsj” şeklinde mesajlarda kullanılan gülme tipine benzetildi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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