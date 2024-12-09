Çinli Sevgilisine Telaffuzu Benzer Kelimelerle Tekerleme Söyleten Kadın İzleyenleri Güldürdü

@itsthemel adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, Çinli sevgilisine söylettiği bir cümleyle kısa sürede etkileşim aldı. Çünkü özenle seçtiği kelimelerin Çince karşılığı birbirlerine çok benziyordu. Aynı cümlede kullanınca da tekerlemeden farkı kalmadı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?