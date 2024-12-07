Şimdi de Bu Çıktı: Araştırmalara Göre Erkeklerin Sakalının Kadınlarda Sivilce Yaptığı Öğrenildi

Günümüzde her geçen gün yeni bir bilgi öğrenir, “Bir yaşıma daha girdim” sözünü sık sık kullanır olduk. Şimdiyse Gloob adlı içerik sayfasının bir videosuyla karşınızdayız. Kimi erkeklerin vazgeçilmezi olan sakallarının kadınların yüzünde sivilce yaptığı araştırmalar sonucunda doğrulandı. Yorumlarda buluşan kimi izleyicilerse ihtimal vermedi. Gelin detaylara geçelim.