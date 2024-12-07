Şimdi de Bu Çıktı: Araştırmalara Göre Erkeklerin Sakalının Kadınlarda Sivilce Yaptığı Öğrenildi

Günümüzde her geçen gün yeni bir bilgi öğrenir, “Bir yaşıma daha girdim” sözünü sık sık kullanır olduk. Şimdiyse Gloob adlı içerik sayfasının bir videosuyla karşınızdayız. Kimi erkeklerin vazgeçilmezi olan sakallarının kadınların yüzünde sivilce yaptığı araştırmalar sonucunda doğrulandı. Yorumlarda buluşan kimi izleyicilerse ihtimal vermedi. Gelin detaylara geçelim.
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Sivilcelenme durumu erkeklerin sakalının kadınların yüzüne değmesiyle birlikte yağ üretimini artırmasıyla oluyor.
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Bunun önüne geçebilmek içinse sakallı erkeklerin cilt bakımlarını aksatmaması gerekiyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Sivilceyi bilmem de tel gibi batıyor 🤔