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Şimdi de Bu Çıktı: Araştırmalara Göre Erkeklerin Sakalının Kadınlarda Sivilce Yaptığı Öğrenildi

Şimdi de Bu Çıktı: Araştırmalara Göre Erkeklerin Sakalının Kadınlarda Sivilce Yaptığı Öğrenildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.12.2024 - 17:36

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Günümüzde her geçen gün yeni bir bilgi öğrenir, “Bir yaşıma daha girdim” sözünü sık sık kullanır olduk. Şimdiyse Gloob adlı içerik sayfasının bir videosuyla karşınızdayız. Kimi erkeklerin vazgeçilmezi olan sakallarının kadınların yüzünde sivilce yaptığı araştırmalar sonucunda doğrulandı. Yorumlarda buluşan kimi izleyicilerse ihtimal vermedi. Gelin detaylara geçelim.

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Sivilcelenme durumu erkeklerin sakalının kadınların yüzüne değmesiyle birlikte yağ üretimini artırmasıyla oluyor.

Sivilcelenme durumu erkeklerin sakalının kadınların yüzüne değmesiyle birlikte yağ üretimini artırmasıyla oluyor.

Bunun önüne geçebilmek içinse sakallı erkeklerin cilt bakımlarını aksatmaması gerekiyor.

Bunun önüne geçebilmek içinse sakallı erkeklerin cilt bakımlarını aksatmaması gerekiyor.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Melda Say

Sivilceyi bilmem de tel gibi batıyor 🤔