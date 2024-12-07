Kapadokya’nın En İyi Otellerinden Birinde Kalan Turist Odanın Güzelliği ve Hizmetler Karşısında Şoke Oldu

Ülkemizin her yeri ayrı bir güzelken Kapadokya’nın da güzelliği bir başka. Turizmin gözde şehirlerinden Kapadokya her gideni atmosferiyle büyülüyor. @thewhitneyj adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir turist, Kapadokya’da kaldığı otelin etkisinden çıkamamıştı. Otel odasını videoya geçen kadın, bu kadar iyi bir hizmet beklemiyordu. Gelin detaylara geçelim.