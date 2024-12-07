Kapadokya’nın En İyi Otellerinden Birinde Kalan Turist Odanın Güzelliği ve Hizmetler Karşısında Şoke Oldu

Ülkemizin her yeri ayrı bir güzelken Kapadokya’nın da güzelliği bir başka. Turizmin gözde şehirlerinden Kapadokya her gideni atmosferiyle büyülüyor. @thewhitneyj adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir turist, Kapadokya’da kaldığı otelin etkisinden çıkamamıştı. Otel odasını videoya geçen kadın, bu kadar iyi bir hizmet beklemiyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Kadın, odasına girer girmez ikramları ve müzik çaldığını görünce şaşkına dönmüştü.
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Odasının güzelliği ise bir başka etkileyici unsurdu. Yaşadıklarının gerçek olduğuna inanmak istemiyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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