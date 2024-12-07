İTÜ Öğrencilerine Aylık Harcamaları Soruldu: Kimisi 4 Bin Dedi, Kimisi 60 Bin Dedi

@gencmotto adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler İTÜ’yü ziyaret etti. Öğrencilere aylık harcamalarını sormak için mikrofon uzattı. Sık sık bu tarz röportajlarla karşılıyoruz. Kimi zaman yanıtlar şaşırtabiliyor. Gelin detaylara geçelim. Bakalım İTÜ öğrencileri bir ayda ortalama ne kadar harcıyor?