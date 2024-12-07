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İTÜ Öğrencilerine Aylık Harcamaları Soruldu: Kimisi 4 Bin Dedi, Kimisi 60 Bin Dedi

İTÜ Öğrencilerine Aylık Harcamaları Soruldu: Kimisi 4 Bin Dedi, Kimisi 60 Bin Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.12.2024 - 13:04

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@gencmotto adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler İTÜ’yü ziyaret etti. Öğrencilere aylık harcamalarını sormak için mikrofon uzattı. Sık sık bu tarz röportajlarla karşılıyoruz. Kimi zaman yanıtlar şaşırtabiliyor. Gelin detaylara geçelim. Bakalım İTÜ öğrencileri bir ayda ortalama ne kadar harcıyor?

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Genel itibarıyla öğrenciler 20-30 bin TL harcadığını söylemişti.

Genel itibarıyla öğrenciler 20-30 bin TL harcadığını söylemişti.

Kimileri hesaplamadığını söylerken yorumlarda buluşan izleyiciler harcamaları fazla buldu.

Kimileri hesaplamadığını söylerken yorumlarda buluşan izleyiciler harcamaları fazla buldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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