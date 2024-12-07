Amsterdam’da Gittiği Müzeyi Paylaşan Kadın İlgi Çekti: Dünyanın En Uzun Tırnakları Mide Bulandırdı

@bidakikada adlı Instagram hesabından içerikler üreten Serra adlı kadın Amsterdam’da ziyaret ettiği “Ripley's Believe It or Not!” adlı müzeyi paylaşmasıyla dikkat çekti. Müzede hem ilginç bilgiler yer alıyor hem de dünyadaki enlere yer veriliyordu. Gelin detaylara geçelim! Bakalım siz en çok neye şaşıracaksınız?
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Dünyanın en uzun boylu insanının balmumu heykeli, en kilolu kişinin balmumu heykeli, en uzun tırnaklar müzede sergileniyordu.
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Bunlara ek olarak şaşırtan bilgiler de yer alıyordu. Örneğin Johnny Tong isimli bir gencin yılanını burnundan girip ağzından çıkacak şekilde eğitmesi de onlardan biri.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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