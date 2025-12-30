onedio
Survivor 2026 Yarışmacısı Bayhan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor 2026 Yarışmacısı Bayhan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
30.12.2025 - 12:43

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler yarışmasına katılacağı duyurulan ilk isim Bayhan olmuştu. Sizler için ünlü şarkıcıya dair tüm merak edilenleri derledik. Bayhan kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri, özel hayatı ve dahasıyla Bayhan’ı yakından tanıyalım! İşte Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan’a dair detaylar…

Bayhan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Bayhan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Bayhan adıyla ünlenen Bayhan Gürhan, Adana'da dünyaya geldi. 14 Mart 1980 doğumlu ünlü şarkıcı, henüz 5 yaşındayken Almanya’ya taşınmış ve orada yaşamaya başlamıştı. 2000’lerin başında ise Türkiye’ye dönerek kariyeri için ilk adımları attı.

Bayhan’ın Kariyer Başlangıcı

Bayhan'ın Kariyer Başlangıcı

Bayhan ilk olarak 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu. Yarışmadan sonra 'Popstar', 'Kısa Veda' ve 'Hayal edemiyorum' isimli albümleri çıkardı.

Bayhan’ın Dizileri ve Şarkıları

Bayhan'ın Dizileri ve Şarkıları

2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın 'My Way' ve Andy Williams'ın 'A Time for Us' gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili 'Benim Yolum' isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan 'Direkler Arası' isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı. Son olarak Tabii’de yayınlanan Gassal’in müziklerini seslendiren sanatçı adını bir kez daha hafızalara kazıdı.

İşte son yıllardaki single parçaları 👇

2020 Seninle Olmak Var Ya

2020 Sende Kalmış

2021 İSTANBUL (Zen-G ile düet)

2021 Alacakaranlık

2021 Gitme Annem

2021 Cefa (Doğu Swag ile düet)

2023 Odam Kireç Tutmuyor

2023 Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

2024 Bütün Dünya Senin Olsun

2024 Bülbülüm Altın Kafeste

2024 Acılardayım

2024 Unchained Melody

2024 Fly Me to the Moon

2024 Tiryakinim

2024 Açık Yara

Bayhan’ın Özel Hayatı

Bayhan'ın Özel Hayatı

Bayhan’ın bugüne kadar hiç evlilik yapmadığı biliniyor. Özel hayatına dair yalnızca Zuhal Topal’ın programında Hanife Gürdal’a talip olduğu ardından ise aralarında bir ilişki yaşanmadığı biliniyor.

Bayhan’ın Instagram hesabı

Bayhan'ın Instagram hesabı

Ünlü şarkıcı Bayhan’ın Instagram hesabı 👉🏻 @bayhangurhann 

Güncel takipçi sayısı ise 30 Aralık 2025 itibarıyla 779 bin.

