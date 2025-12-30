Survivor 2026 Yarışmacısı Bayhan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın 'My Way' ve Andy Williams'ın 'A Time for Us' gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili 'Benim Yolum' isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan 'Direkler Arası' isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı. Son olarak Tabii’de yayınlanan Gassal’in müziklerini seslendiren sanatçı adını bir kez daha hafızalara kazıdı.

İşte son yıllardaki single parçaları 👇

2020 Seninle Olmak Var Ya

2020 Sende Kalmış

2021 İSTANBUL (Zen-G ile düet)

2021 Alacakaranlık

2021 Gitme Annem

2021 Cefa (Doğu Swag ile düet)

2023 Odam Kireç Tutmuyor

2023 Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

2024 Bütün Dünya Senin Olsun

2024 Bülbülüm Altın Kafeste

2024 Acılardayım

2024 Unchained Melody

2024 Fly Me to the Moon

2024 Tiryakinim

2024 Açık Yara