Tatlı Noktadan Şanklı Kaybeden'e Çok İlginç Tenis Terimleri

etiket Tatlı Noktadan Şanslı Kaybeden’e Çok İlginç Tenis Terimleri

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
30.12.2025 - 12:31

Dışarıdan bakan bir insan tenisin çok sade bir spor olduğunu düşünebilir. Kort, top, raketler ve çizgiler... Her şey net görünüyor değil mi? Ama işin içine biraz daha girdiğimiz zaman tenisin kendine has bir dili olduğunu görüyoruz! Gelin, birlikte tenis terimlerine bakalım!

1. Sweet Pot

1. Sweet Pot

Tatlı nokta olarak da ele alabilirsiniz! Topun raketin en ideal kısmına temas etmesi demektir! Top bu noktaya temas ettiği zaman vuruş tertemiz olur... Bu da oyuncu için harika bir şeydir. Fakat bu nokta sabit değil. Yani raketin yapısı, tellerin dizilimi ve büyüklük noktanın yerini etkileyebilir! Profesyonel oyuncular kendi raketlerinde bu noktayı bulabilmek için didinirler!

2. Lucky Loser

Şanslı kaybeden terimi tenis dünyasının en ironik terimlerinden biridir... Turnuvanın eleme turlarında kaybeden bir oyuncu ana tabloya girebilir. Bu ne demek? Ana tablodaki bir oyuncu oyundan çekilmiş olabilir! Böylece  kaybetmiş olan bir oyuncu ikinci bir şansı yakalamış olur.

3. Bagel

Bir set 6-0 bitiyor ise buna bagel denir. Yani bir oyuncu rakibine hiç set vermemiş demek... Peki, neden bagel denir? Çünkü sıfırın yuvarlak şekli bagel ekmeğine benzetilir... Tenis anlatımlarında 'rakibine bagel attı.' gibi bir söylem duyarsanız artık şaşırmazsınız!

4. Breadstick

Bageldan çok farklı değil! 6-1 biten setler için kullanılır. Uuzun ve ince ekmek formu 1 ile bağdaştırılır! Mizahi bir dil! Oyuncu rakibine neredeyse hiç şans tanımamış olduğu için bunu eğlenceli bir hale getiriyor.

5. Love

Tenisteki sıfır sayıya ise love denir... Romantik bir söylem olarak görmeyin! Çünkü altında yatan şey Fransızca 'l'oeuf' terimi. Bu da yumurta demek... Yumurta şekli sıfıra benzediği için kullanılır. Tabi aşk kelimesi ile aynı olması da işi daha tatlı bir hale getirmiş!

6. Let

6. Let

Şimdi biraz gerici bir kavramdan bahsedelim. Let, serviste topun fileye değerek doğru alana geçmesidir. Bu durumda tekrar servis kullanılır. Basit gibi görünse de oldukça stresli bir durumdur. Oyuncunun ritmini etkileyebilir ve oyunun akışını durdurabilir. Küçücük bir temas oyunun seyrini tamamen değiştirebilir...

7. Break Point

Yine stresli bir an...Servis atan kişi oyunu kaybedeceği ihtimalini bilir. Rakibi bu sayıyı alır ise servis kırılmış olur. Bu anlar oyuncunun mental olarak dayanıklılığını ölçer. Bazı oyuncular kendilerini baskı altında hissedebilir. O yüzden bu an skor değil, bir psikolojik mücadeledir!

8. Deuce

8. Deuce

Oyun 40-40 olduysa deuce denir! Artık bu noktada bir oyuncu kazanmak istiyorsa art arda iki sayı atmalıdır. Oyunun uzamasına neden olduğu için hem fiziksel hem de psikolojik olarak oyuncuların yorulmasına neden olur! Seyirci bu anlarda nefeslerini tutar...

9. Advantage

Deuce sonrası alınan o ilk sayı! Oyuncu avantajlı olur. Fakat oyunu kazanmış sayılmaz. Bir sayı daha alması gerekir. Eğer kaybederse yine deuce olur... Bu iniş ve çıkışlar nedeni ile oyun dramatik bir hale bürünür!

10. Drop Shot

10. Drop Shot

Son olarak! Top ağın arkasına yumuşak bir şekilde bırakılmasıdır! Burada oyuncu rakibi ön kısma çekmeye çalışır. Beklenmedik anlarda yapıldığı zaman çok etkileyici olabiliyor. Ama aynı zamanda risklidir. Çünkü iyi bir şekilde ve zamanda uygulanmazsa rakip kolay bir şekilde karşılık verebilir!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
