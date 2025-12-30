Tatlı Noktadan Şanslı Kaybeden’e Çok İlginç Tenis Terimleri

Tatlı nokta olarak da ele alabilirsiniz! Topun raketin en ideal kısmına temas etmesi demektir! Top bu noktaya temas ettiği zaman vuruş tertemiz olur... Bu da oyuncu için harika bir şeydir. Fakat bu nokta sabit değil. Yani raketin yapısı, tellerin dizilimi ve büyüklük noktanın yerini etkileyebilir! Profesyonel oyuncular kendi raketlerinde bu noktayı bulabilmek için didinirler!