Hindistanlı Damat ile Erzurumlu Gelin Evlenince Unutulmaz Anlar Yaşandı: Kayınbabadan Erik Dalı Şov!

@seyda.arli adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, Hindistanlı erkek arkadaşıyla tatlı bir nişanla dünyaevine girmişlerdi. O anları paylaşmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Çünkü kayınbabası şimdiden Türk olmuştu. Yüzükler takıldıktan sonra müzik eşliğinde evde bir kutlama yaptılar. Kayınbabasının ortama hemen ayak uydurması tebessüm ettirdi. Gelin detaylara geçelim.
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Biliyorsunuz ki bizim düğünlerin, kutlamaların olmazsa olmazı oyun havalarıdır.
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E eğlenmek isteyene de kültür fark etmiyor. Kayınbaba belki de birçoğumuzdan iyi şekilde oynuyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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