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Çin ve Japonya’dan Sonra Sıra Ankara’ya Geldi: 3D LED Ekranlar Reklamlar İçin Kızılay’da Yerini Aldı

Çin ve Japonya’dan Sonra Sıra Ankara’ya Geldi: 3D LED Ekranlar Reklamlar İçin Kızılay’da Yerini Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2024 - 12:14

İçerik Devam Ediyor

Özellikle Çin ve Japonya’da popüler olan 3D LED reklam ekranları geçtiğimiz gün Ankara’nın popüler merkezi semti Kızılay’a da kuruldu. Daha önce benzeri bir örnekle karşılaşmadığımız için vatandaşların epey ilgisini çekmişti. Her gören video kaydına alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şimdilik red ekranlarda kedili bir animasyona yer veriliyor. Gelin detaylara geçelim.

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Kızılay’da meşhur bir binanın en üstüne kurulan dev ekranı görmemek mümkün değildi.

Kızılay’da meşhur bir binanın en üstüne kurulan dev ekranı görmemek mümkün değildi.

Özellikle akşam saatlerinde oldukça dikkat çekici görünüyordu.

Özellikle akşam saatlerinde oldukça dikkat çekici görünüyordu.

İşte detaylar 👇

Gündüz çekilen hali 👇

Bir video daha 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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