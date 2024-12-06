Çin ve Japonya’dan Sonra Sıra Ankara’ya Geldi: 3D LED Ekranlar Reklamlar İçin Kızılay’da Yerini Aldı

Özellikle Çin ve Japonya’da popüler olan 3D LED reklam ekranları geçtiğimiz gün Ankara’nın popüler merkezi semti Kızılay’a da kuruldu. Daha önce benzeri bir örnekle karşılaşmadığımız için vatandaşların epey ilgisini çekmişti. Her gören video kaydına alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şimdilik red ekranlarda kedili bir animasyona yer veriliyor. Gelin detaylara geçelim.