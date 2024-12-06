Üniversite Mezunu Kadın Düşük Maaşlara Sitem Etti: “Bunun İçin mi Yıllarca Okudum”

Son zamanlarda üniversite mezunu birçok kişinin aldığı maaşlardan memnun olmadığı bir gerçek. Özellikle yeni mezunların aldığı maaşlar 20-30 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Fakat günümüz ekonomisinde alınan maaşlarla geçim sağlayabilmek çok zor. Bir kadın da bu duruma karşı düşüncelerini artık içinde tutamadığı için sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi. Gelin detaylara geçelim.