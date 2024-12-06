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Üniversite Mezunu Kadın Düşük Maaşlara Sitem Etti: “Bunun İçin mi Yıllarca Okudum”

Üniversite Mezunu Kadın Düşük Maaşlara Sitem Etti: “Bunun İçin mi Yıllarca Okudum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2024 - 09:26

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Son zamanlarda üniversite mezunu birçok kişinin aldığı maaşlardan memnun olmadığı bir gerçek. Özellikle yeni mezunların aldığı maaşlar 20-30 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Fakat günümüz ekonomisinde alınan maaşlarla geçim sağlayabilmek çok zor. Bir kadın da bu duruma karşı düşüncelerini artık içinde tutamadığı için sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi. Gelin detaylara geçelim.

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Üniversite mezunu genç kadın, mezunların 25-30 bin TL arası maaşlar aldığını hatta 30 binin bile düşük bir ihtimal olduğunu söylerek, “Bunun için mi okudum 4 yıl” dedi.

Üniversite mezunu genç kadın, mezunların 25-30 bin TL arası maaşlar aldığını hatta 30 binin bile düşük bir ihtimal olduğunu söylerek, “Bunun için mi okudum 4 yıl” dedi.

Gidişattan dolayı hiçbir kariyer hedefi olmadığını, olamadığını ekleyen kadın üniversite okumasaydı da aynı maaşlarla çalışabileceğini ifade etti.

Gidişattan dolayı hiçbir kariyer hedefi olmadığını, olamadığını ekleyen kadın üniversite okumasaydı da aynı maaşlarla çalışabileceğini ifade etti.

Yorumlarda buluşan izleyiciler de kadına hak verdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Kuzey

Yenimi anladınız 😀 Onca sene okudum bütün okullarımı dereceyle bitirdim. Ekstra birçok uluslararası (ibm,microsoft,cisco,vb) kurumdan eğitim ve belgeler aldı... Devamını Gör

ömer

Okumuş insanları değersizleştirmek gelişen bir toplumdan korkan zihniyetin sonuçları işte… Herhangi bir işte çalışmayı veya evlenip çocuk yapmak gibi şeyleri... Devamını Gör

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