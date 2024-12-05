Hekimler Balonu Patlatmadan İğne Batırmayı Denedi: Başhekim ve Cerrah Şov Yaptı!

@cayyolu_hayvanhas adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir hayvan hastanesi, stajyerlerden başhekime minik bir deneme yaptı. Bu sıralar sosyal medyada balonu patlatmadan iğne batırma akımı popüler. Veteriner hekimler de bir araya gelerek kendilerini denemek istemişlerdi. Başhekim ve cerrah harici kimse başaramadı. Ancak ikili alkışları hak etmişti. Gelin detaylara geçelim.