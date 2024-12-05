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Hekimler Balonu Patlatmadan İğne Batırmayı Denedi: Başhekim ve Cerrah Şov Yaptı!

Hekimler Balonu Patlatmadan İğne Batırmayı Denedi: Başhekim ve Cerrah Şov Yaptı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2024 - 00:02

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@cayyolu_hayvanhas adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir hayvan hastanesi, stajyerlerden başhekime minik bir deneme yaptı. Bu sıralar sosyal medyada balonu patlatmadan iğne batırma akımı popüler. Veteriner hekimler de bir araya gelerek kendilerini denemek istemişlerdi. Başhekim ve cerrah harici kimse başaramadı. Ancak ikili alkışları hak etmişti. Gelin detaylara geçelim.

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Deneyen tüm hekimler iğneyi batırdıkları anda balonun patladığını gördü.

Deneyen tüm hekimler iğneyi batırdıkları anda balonun patladığını gördü.

Başhekim ise balona şiş batırmasına rağmen patlatmazken cerrah da dart oynarcasına balonu hedef aldı ve patlatmadan iğneyi batırmayı başardı.

Başhekim ise balona şiş batırmasına rağmen patlatmazken cerrah da dart oynarcasına balonu hedef aldı ve patlatmadan iğneyi batırmayı başardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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