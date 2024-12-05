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Kızlarının Elbise Siparişini Görünce Modelinden Dolayı Dalga Geçen Anne Baba Tebessüm Ettirdi

Kızlarının Elbise Siparişini Görünce Modelinden Dolayı Dalga Geçen Anne Baba Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2024 - 23:08

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Günümüz modası öylesine çeşitli ki, retro ürünlerden modern parçalara birçok tasarımı raflarda görüyoruz. @eirmaku adlı TikTok kullanıcısı kadın da meşhur bir markadan beyaz yakalı bir elbise sipariş etmişti. Bunu gören anne babasının pek de zevkine hitap etmemiş olacak ki, ikili hemen kızlarını arayıp dalga geçmişlerdi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.

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İkili elbiseyi ilkokul önlüklerine benzettiği için şaka yapmaktan kendilerini alıkoyamamıştı.

İkili elbiseyi ilkokul önlüklerine benzettiği için şaka yapmaktan kendilerini alıkoyamamıştı.

Annesi ilkokul öğrencisi taklidi yapıyor babası da ona eşlik ediyordu.

Annesi ilkokul öğrencisi taklidi yapıyor babası da ona eşlik ediyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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