Kızlarının Elbise Siparişini Görünce Modelinden Dolayı Dalga Geçen Anne Baba Tebessüm Ettirdi

Günümüz modası öylesine çeşitli ki, retro ürünlerden modern parçalara birçok tasarımı raflarda görüyoruz. @eirmaku adlı TikTok kullanıcısı kadın da meşhur bir markadan beyaz yakalı bir elbise sipariş etmişti. Bunu gören anne babasının pek de zevkine hitap etmemiş olacak ki, ikili hemen kızlarını arayıp dalga geçmişlerdi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkili elbiseyi ilkokul önlüklerine benzettiği için şaka yapmaktan kendilerini alıkoyamamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesi ilkokul öğrencisi taklidi yapıyor babası da ona eşlik ediyordu.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın