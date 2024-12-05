Kızlarının Elbise Siparişini Görünce Modelinden Dolayı Dalga Geçen Anne Baba Tebessüm Ettirdi

Günümüz modası öylesine çeşitli ki, retro ürünlerden modern parçalara birçok tasarımı raflarda görüyoruz. @eirmaku adlı TikTok kullanıcısı kadın da meşhur bir markadan beyaz yakalı bir elbise sipariş etmişti. Bunu gören anne babasının pek de zevkine hitap etmemiş olacak ki, ikili hemen kızlarını arayıp dalga geçmişlerdi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.