“Makas Kesmiyor” Adetini Heyecandan Unutarak Müdahale Etmeye Çalışan Gelinin Güldüren Anları

Yöreden yöreye kız istemelerde, nişanlarda, düğünlerde adetler değişse de makas kesmiyor esprisini bilmeyeniniz yoktur. Nişan yüzüklerinin ipi kesilirken altın ya da para takılması için makas kesmiyor denir biliyorsunuz ki. Bir gelinimiz de aslında adeti bilse de o anki heyecanıyla unutulmayacak bir an yaşamıştı. Makas kesmiyor diyen büyüğünü ciddiye alarak makası ters tuttuğunu söylemiş ve doğrusunu göstermek istemişti.