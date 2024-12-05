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“Makas Kesmiyor” Adetini Heyecandan Unutarak Müdahale Etmeye Çalışan Gelinin Güldüren Anları

“Makas Kesmiyor” Adetini Heyecandan Unutarak Müdahale Etmeye Çalışan Gelinin Güldüren Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2024 - 21:56

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Yöreden yöreye kız istemelerde, nişanlarda, düğünlerde adetler değişse de makas kesmiyor esprisini bilmeyeniniz yoktur. Nişan yüzüklerinin ipi kesilirken altın ya da para takılması için makas kesmiyor denir biliyorsunuz ki. Bir gelinimiz de aslında adeti bilse de o anki heyecanıyla unutulmayacak bir an yaşamıştı. Makas kesmiyor diyen büyüğünü ciddiye alarak makası ters tuttuğunu söylemiş ve doğrusunu göstermek istemişti.

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E tabi böylesine özel günlerde heyecanın getirileri tuz biberdir. Ancak tatlı gelinimiz bir süre espri olduğunu anlamamıştı.

E tabi böylesine özel günlerde heyecanın getirileri tuz biberdir. Ancak tatlı gelinimiz bir süre espri olduğunu anlamamıştı.

Herkesi güldüren gelinimiz kendisine dank edinceyse kahkahalara eşlik etti.

Herkesi güldüren gelinimiz kendisine dank edinceyse kahkahalara eşlik etti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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