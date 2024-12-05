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Sancılı Boy Uzatma Ameliyatının Ardından 10.5 cm Uzayan Adamın Değişimi

Sancılı Boy Uzatma Ameliyatının Ardından 10.5 cm Uzayan Adamın Değişimi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2024 - 20:27

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Son yılların popüler ameliyatı olan boy uzatma işlemi, oldukça tartışmalı ameliyatlardan. Kimileri ne gerek var dese de kimileri kendilerini daha mutlu hissetmek için bıçak altına yatıyor. Epey sancılı ve zorlu bir süreç yaşatan ameliyatın ardından, öncesi - sonrası fotoğraflarını paylaşanları sıkça görüyoruz. Şimdiyse yine bir değişim videosuyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Ameliyat olan bir adam iyileşme ve boy atma sürecini kayda almıştı.

Ameliyat olan bir adam iyileşme ve boy atma sürecini kayda almıştı.

Süreç sonunda 10.5 cm uzayan adam memnun görünüyordu. Peki ya siz bu ameliyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Süreç sonunda 10.5 cm uzayan adam memnun görünüyordu. Peki ya siz bu ameliyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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