Sancılı Boy Uzatma Ameliyatının Ardından 10.5 cm Uzayan Adamın Değişimi

Son yılların popüler ameliyatı olan boy uzatma işlemi, oldukça tartışmalı ameliyatlardan. Kimileri ne gerek var dese de kimileri kendilerini daha mutlu hissetmek için bıçak altına yatıyor. Epey sancılı ve zorlu bir süreç yaşatan ameliyatın ardından, öncesi - sonrası fotoğraflarını paylaşanları sıkça görüyoruz. Şimdiyse yine bir değişim videosuyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.