Sancılı Boy Uzatma Ameliyatının Ardından 10.5 cm Uzayan Adamın Değişimi

Son yılların popüler ameliyatı olan boy uzatma işlemi, oldukça tartışmalı ameliyatlardan. Kimileri ne gerek var dese de kimileri kendilerini daha mutlu hissetmek için bıçak altına yatıyor. Epey sancılı ve zorlu bir süreç yaşatan ameliyatın ardından, öncesi - sonrası fotoğraflarını paylaşanları sıkça görüyoruz. Şimdiyse yine bir değişim videosuyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
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Ameliyat olan bir adam iyileşme ve boy atma sürecini kayda almıştı.
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Süreç sonunda 10.5 cm uzayan adam memnun görünüyordu. Peki ya siz bu ameliyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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