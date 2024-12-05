Yüzünde Kırışıklık Olmaması İçin 49 Yıldır Gülmeyen Kadın Tess Christian!

Yıllar geçtikçe yüzümüzde oluşan kırışıklıklara birçoğumuz kafa takıyoruz. Dolgu ve botokslarla kırışıklıkları yok etmek adına en hızlı sonucu alsak da kimileri tercih etmek istemiyor. İngiltere’de yaşayan 59 yaşındaki Tess Christian da estetik işlem tercih etmeyenlerden. Madem öyle ne yapıyor dediğinizi duyar gibiyiz. Kendisi 10 yaşından beri gülmüyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: Gloob
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Less Christian’ın taze ve etkileyici kalmak için gülümsemekten kaçındığını Gloob adlı Instagram hesabı bizlere aktardı.
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Kadın, kızının doğumunda dahi gülmemişti. Sizce bu sürdürülebilir bir durum mu ve kırışıklığa değer mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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