Yüzünde Kırışıklık Olmaması İçin 49 Yıldır Gülmeyen Kadın Tess Christian!

Yıllar geçtikçe yüzümüzde oluşan kırışıklıklara birçoğumuz kafa takıyoruz. Dolgu ve botokslarla kırışıklıkları yok etmek adına en hızlı sonucu alsak da kimileri tercih etmek istemiyor. İngiltere’de yaşayan 59 yaşındaki Tess Christian da estetik işlem tercih etmeyenlerden. Madem öyle ne yapıyor dediğinizi duyar gibiyiz. Kendisi 10 yaşından beri gülmüyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Gloob