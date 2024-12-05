Trafik Kazasından Kaçmaya Çalışırken Üstüne Tabela Düşen Talihsiz Adam ile Geçmişe Dönüş

Bazen ne yazık ki önlem almaya çalışsak da bir şekilde kötü olaylar dönüp dolaşıp bizi bulabiliyor. Yıllar yıllar önce de bu duruma benzer bir video sosyal medyada viral olmuştu. Şimdilerde yeniden paylaşılan video aynı etkileşimi görmeyi başardı. Bir adam kaldırımda dururken yolda yaşanan kazadan dolayı arabanın kontrolünü kaybederek üstüne geldiğini görmüştü. Kenara çekilerek önlem almak istemişti ancak başına geleceklerden kaçamamıştı. Gelin detaylara geçelim.