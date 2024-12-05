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Trafik Kazasından Kaçmaya Çalışırken Üstüne Tabela Düşen Talihsiz Adam ile Geçmişe Dönüş

Trafik Kazasından Kaçmaya Çalışırken Üstüne Tabela Düşen Talihsiz Adam ile Geçmişe Dönüş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2024 - 16:48

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Bazen ne yazık ki önlem almaya çalışsak da bir şekilde kötü olaylar dönüp dolaşıp bizi bulabiliyor. Yıllar yıllar önce de bu duruma benzer bir video sosyal medyada viral olmuştu. Şimdilerde yeniden paylaşılan video aynı etkileşimi görmeyi başardı. Bir adam kaldırımda dururken yolda yaşanan kazadan dolayı arabanın kontrolünü kaybederek üstüne geldiğini görmüştü. Kenara çekilerek önlem almak istemişti ancak başına geleceklerden kaçamamıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Adam masum masum kaldırımda beklerken arabayı görünce soluna doğru çekilmişti.

Adam masum masum kaldırımda beklerken arabayı görünce soluna doğru çekilmişti.

Araba neyse ki kendisine çarpmamıştı ama tabelaya çarpmıştı. Adam arabadan kaçabilmiş olsa da tabeladan kaçamadı.

Araba neyse ki kendisine çarpmamıştı ama tabelaya çarpmıştı. Adam arabadan kaçabilmiş olsa da tabeladan kaçamadı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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