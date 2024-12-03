Bir İçerik Üreticisi İstanbul Pendik’te 5 Bin TL’ye Kiraya Verilen Daireyi Gezdi

Malumunuz kiralar aldı başını gitti. Bunu fırsata çevirip ev demeye bin şahit istenecek yerleri ilana koyanlar olduğunu görüyoruz. @cemlikvlg adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç de sık sık o evleri geziyor ve takipçileriyle paylaşıyor. Uygun fiyata kiraya verilen bu evlerden biriyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.