Bir İçerik Üreticisi İstanbul Pendik’te 5 Bin TL’ye Kiraya Verilen Daireyi Gezdi

Malumunuz kiralar aldı başını gitti. Bunu fırsata çevirip ev demeye bin şahit istenecek yerleri ilana koyanlar olduğunu görüyoruz. @cemlikvlg adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç de sık sık o evleri geziyor ve takipçileriyle paylaşıyor. Uygun fiyata kiraya verilen bu evlerden biriyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
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İstanbul Pendik’te yer alan bu evin kira bedeli 5 bin TL’ydi.
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Ancak evde yaşayabilmek için epey tadilat gerekiyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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