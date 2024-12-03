Bir İçerik Üreticisi Evini Temizlemeye Çalıştığı Anlarla Gündem Oldu: “Allah Beni Pasaklı Yaratmış”

@fundabosver adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, evinin mutfağını temizlemeye çalıştığı anlara dair yaptığı paylaşımla viral oldu. Temizlik yapmayı sevmediğini dile getiren kadın, böyle yaratıldığını dile getirdi. Karga, kedi ve köpek olmak üzere birkaç tane de evcil hayvanı olduğu için izleyiciler kendi yaşadığı ev olduğuna inanmak istemedi. Hayvanlarına ayırmış olduğu bir ev olduğuna ihtimal vermek istediler. Gelin detaylara geçelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karga anlaşıldığı kadarıyla mutfakta yaşadığı için pislenmesinde büyük etki ediyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın o anları “pasakla mücadele” notuyla paylaştı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın