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Bir İçerik Üreticisi Evini Temizlemeye Çalıştığı Anlarla Gündem Oldu: “Allah Beni Pasaklı Yaratmış”

Bir İçerik Üreticisi Evini Temizlemeye Çalıştığı Anlarla Gündem Oldu: “Allah Beni Pasaklı Yaratmış”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.12.2024 - 19:43

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@fundabosver adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, evinin mutfağını temizlemeye çalıştığı anlara dair yaptığı paylaşımla viral oldu. Temizlik yapmayı sevmediğini dile getiren kadın, böyle yaratıldığını dile getirdi. Karga, kedi ve köpek olmak üzere birkaç tane de evcil hayvanı olduğu için izleyiciler kendi yaşadığı ev olduğuna inanmak istemedi. Hayvanlarına ayırmış olduğu bir ev olduğuna ihtimal vermek istediler. Gelin detaylara geçelim. 👇

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Karga anlaşıldığı kadarıyla mutfakta yaşadığı için pislenmesinde büyük etki ediyordu.

Karga anlaşıldığı kadarıyla mutfakta yaşadığı için pislenmesinde büyük etki ediyordu.

Kadın o anları “pasakla mücadele” notuyla paylaştı.

Kadın o anları “pasakla mücadele” notuyla paylaştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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