Bir İçerik Üreticisi Evini Temizlemeye Çalıştığı Anlarla Gündem Oldu: “Allah Beni Pasaklı Yaratmış”

@fundabosver adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, evinin mutfağını temizlemeye çalıştığı anlara dair yaptığı paylaşımla viral oldu. Temizlik yapmayı sevmediğini dile getiren kadın, böyle yaratıldığını dile getirdi. Karga, kedi ve köpek olmak üzere birkaç tane de evcil hayvanı olduğu için izleyiciler kendi yaşadığı ev olduğuna inanmak istemedi. Hayvanlarına ayırmış olduğu bir ev olduğuna ihtimal vermek istediler. Gelin detaylara geçelim. 👇