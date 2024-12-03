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Nişantaşı Üniversitesi Öğrencileri Aylık Ne Kadar Harcadıklarını ve Neye Harcadıklarını Anlattı

Nişantaşı Üniversitesi Öğrencileri Aylık Ne Kadar Harcadıklarını ve Neye Harcadıklarını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.12.2024 - 18:57

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@genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler röportaj yapmak için Nişantası Üniversitesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerin aylık harcamaları üzerine sohbet ettiler. Öğrencilerin çoğu bütçesini yemeğe ve kıyafet alışverişine ayırıyordu. Aylık harcamaları ise epey değişiklik gösteriyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Öğrencilerden kimi aylık 36 bin TL’ye yakın harcadığını kimi ise 1000 TL harcadığını dile getirdi.

Öğrencilerden kimi aylık 36 bin TL’ye yakın harcadığını kimi ise 1000 TL harcadığını dile getirdi.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu ve aylık yalnızca 1000 TL harcamanın pek de mümkün olmadığını söyledi.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu ve aylık yalnızca 1000 TL harcamanın pek de mümkün olmadığını söyledi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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