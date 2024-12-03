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Akıl Tutulması Yaşattı: Hipnotize Olan Kadın Hipnotisti Alperen Duymaz Sandı

Akıl Tutulması Yaşattı: Hipnotize Olan Kadın Hipnotisti Alperen Duymaz Sandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.12.2024 - 16:46

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Ferhat Gürler adlı hipnotist, danışanlarıyla olan seansları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Gürler, bilinçaltını kontrol etmenin mümkün olduğunu dile getirenlerden. Seanlarında da danışanlarını hipnotize ederek bildiklerini unutturduğunu iddia ediyor. Şimdiyse o videolardan biriyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Bu seansında danışanına kendisini en sevdiği sanatçı olarak göreceğini söylemişti.

Bu seansında danışanına kendisini en sevdiği sanatçı olarak göreceğini söylemişti.

Ve hipnoz olan kadın Gürler’i, Alperen Duymaz sanmaya başlamıştı. Peki ya siz bu konunun gerçekliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Ve hipnoz olan kadın Gürler’i, Alperen Duymaz sanmaya başlamıştı. Peki ya siz bu konunun gerçekliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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