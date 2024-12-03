Akıl Tutulması Yaşattı: Hipnotize Olan Kadın Hipnotisti Alperen Duymaz Sandı

Ferhat Gürler adlı hipnotist, danışanlarıyla olan seansları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Gürler, bilinçaltını kontrol etmenin mümkün olduğunu dile getirenlerden. Seanlarında da danışanlarını hipnotize ederek bildiklerini unutturduğunu iddia ediyor. Şimdiyse o videolardan biriyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.