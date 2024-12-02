Turist Kılığında Taksiye Bindi: Taksici 100 TL Yazan Mesafe İçin 100 Euro Talep Etti

İstanbul’da kimi taksicilerin turist müşterilerinden taksimetreye aldırış etmeden daha fazla ücret talep ettiğini sık sık görüyoruz. Elif Hazal Tan adlı popüler içerik üreticisi de bunun bir söylentiden ibaret olup olmadığını anlamak için bizzat kendi denemeye karar verdi. Turist taklidi yaparak bir taksi çevirdi ve gideceği konumu söyledi. Kısa mesafe olduğu için 100 TL vermesi gerekiyordu ancak öyle olmadı. Gelin detaylara geçelim.
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İçerik üreticisi taksiciyle sohbet ederek turist olduğuna inandırmıştı.
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Gideceği konuma gelince ne kadar ödemesi gerektiğini sordu. Taksici ise 100 TL yerine 100 Euro istedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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