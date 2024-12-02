onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Turist Kılığında Taksiye Bindi: Taksici 100 TL Yazan Mesafe İçin 100 Euro Talep Etti

Turist Kılığında Taksiye Bindi: Taksici 100 TL Yazan Mesafe İçin 100 Euro Talep Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.12.2024 - 14:46

İçerik Devam Ediyor

İstanbul’da kimi taksicilerin turist müşterilerinden taksimetreye aldırış etmeden daha fazla ücret talep ettiğini sık sık görüyoruz. Elif Hazal Tan adlı popüler içerik üreticisi de bunun bir söylentiden ibaret olup olmadığını anlamak için bizzat kendi denemeye karar verdi. Turist taklidi yaparak bir taksi çevirdi ve gideceği konumu söyledi. Kısa mesafe olduğu için 100 TL vermesi gerekiyordu ancak öyle olmadı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İçerik üreticisi taksiciyle sohbet ederek turist olduğuna inandırmıştı.

İçerik üreticisi taksiciyle sohbet ederek turist olduğuna inandırmıştı.

Gideceği konuma gelince ne kadar ödemesi gerektiğini sordu. Taksici ise 100 TL yerine 100 Euro istedi.

Gideceği konuma gelince ne kadar ödemesi gerektiğini sordu. Taksici ise 100 TL yerine 100 Euro istedi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın