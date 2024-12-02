Turist Kılığında Taksiye Bindi: Taksici 100 TL Yazan Mesafe İçin 100 Euro Talep Etti

İstanbul’da kimi taksicilerin turist müşterilerinden taksimetreye aldırış etmeden daha fazla ücret talep ettiğini sık sık görüyoruz. Elif Hazal Tan adlı popüler içerik üreticisi de bunun bir söylentiden ibaret olup olmadığını anlamak için bizzat kendi denemeye karar verdi. Turist taklidi yaparak bir taksi çevirdi ve gideceği konumu söyledi. Kısa mesafe olduğu için 100 TL vermesi gerekiyordu ancak öyle olmadı. Gelin detaylara geçelim.