18.5 Cm Uzunluğunda Yılbaşı Konseptli Tırnak Yaptıran Kadın “Neden” Dedirtti

Son yılların vazgeçilmez modası biliyorsunuz ki protez tırnak ve kalıcı oje. Güzellik sektörüne adeta yeni bir soluk getiren ikiliyi denemeyen çok az insan kaldı desek yeridir. Özellikle de kullanımı oldukça zor olan uzun tırnak modellerini görünce şaşırmadan edemiyoruz. Şimdiyse bir nail artist müşterisine yaptığı 18.5 cm olan tırnakları paylaştı. @elfdmn adlı TikTok kullanıcısı kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Malumunuz yılbaşı geliyor ve kadınlar tırnaklarını yılbaşı ruhunu yansıtacak desenlerle donatmaya başladı.
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Ancak bu tırnaklar yılbaşı konseptinden ziyade uzunluğuyla dikkat çekti.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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