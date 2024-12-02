18.5 Cm Uzunluğunda Yılbaşı Konseptli Tırnak Yaptıran Kadın “Neden” Dedirtti

Son yılların vazgeçilmez modası biliyorsunuz ki protez tırnak ve kalıcı oje. Güzellik sektörüne adeta yeni bir soluk getiren ikiliyi denemeyen çok az insan kaldı desek yeridir. Özellikle de kullanımı oldukça zor olan uzun tırnak modellerini görünce şaşırmadan edemiyoruz. Şimdiyse bir nail artist müşterisine yaptığı 18.5 cm olan tırnakları paylaştı. @elfdmn adlı TikTok kullanıcısı kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara geçelim.