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Doğum Günü Çocuğunun Yüzüne Pasta Atmak İsterken Arkadaki Teyzeye Denk Gelince Yaşanan Komik Anlar

Doğum Günü Çocuğunun Yüzüne Pasta Atmak İsterken Arkadaki Teyzeye Denk Gelince Yaşanan Komik Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.12.2024 - 13:17

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Doğum günlerinde, sürpriz yapılan kişilerin suratına pasta atıldığına ya da kafasının pastaya gömüldüğüne çok kez şahit olduk. Genç bir arkadaş grubu da doğum günü çocuğuna benzer bir şaka yapmak istemişlerdi. Ancak işler pek de planladıkları gibi gitmedi. Doğum günü çocuğu kafasını kenara çekince arkasında yürüyen teyzeye isabet etti. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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Pastayı tutan kişinin mumları çıkardığını görünce suratına atacağını anlayan doğum günü çocuğu kendini koruyabilmişti.

Pastayı tutan kişinin mumları çıkardığını görünce suratına atacağını anlayan doğum günü çocuğu kendini koruyabilmişti.

Ancak her şeyden habersiz teyzemiz suratına bir anda pasta gelince hayatının şokunu yaşamıştı.

Ancak her şeyden habersiz teyzemiz suratına bir anda pasta gelince hayatının şokunu yaşamıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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palpito___

Yurdum insanı o kadar saçma sapan şeylerle kendilerini eğlendiriyorlar ki, pastayı yüze atmak nedir ya 😬

garibann

ulan bunun neresi komik