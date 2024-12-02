Doğum Günü Çocuğunun Yüzüne Pasta Atmak İsterken Arkadaki Teyzeye Denk Gelince Yaşanan Komik Anlar

Doğum günlerinde, sürpriz yapılan kişilerin suratına pasta atıldığına ya da kafasının pastaya gömüldüğüne çok kez şahit olduk. Genç bir arkadaş grubu da doğum günü çocuğuna benzer bir şaka yapmak istemişlerdi. Ancak işler pek de planladıkları gibi gitmedi. Doğum günü çocuğu kafasını kenara çekince arkasında yürüyen teyzeye isabet etti. Gelin o anlara birlikte bakalım.