İnce Davranışı Gönülleri Fethetti: Poşetlerle Yokuş Çıkan Amcayı Gören Motosikletli Gideceği Yere Bıraktı

Dünya iyiler hatrına dönüyor sözünün harika bir örneğiyle karşınızdayız. @arilara_fisildayan_adamm adlı TikTok hesabından paylaşılan bir video kısa sürede etkileşimleri topladı. Motosiklet sürücüsü yokuşta ilerlerken bir amcanın elinde poşetlerle yürüdüğünü görmüştü. Amcayı öyle görünce hemen onu gideceği yere bırakabileceğini söyledi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Amcamız motosiklete bindikten sonra, vefalı motosiklet sürücüsü onu istediği yere bıraktı.
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Tatlı amcamız motosiklet sürücüsüne iyi dileklerini ve dualarını eksik etmedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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