onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kardeşine Doğum Günü Sürprizi Yapmak İsteyen Genç Günleri Karıştırınca Komik Anlar Yaşandı

Kardeşine Doğum Günü Sürprizi Yapmak İsteyen Genç Günleri Karıştırınca Komik Anlar Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.12.2024 - 10:27

İçerik Devam Ediyor

@magu.fatma.nehir adlı TikTok kullanıcısı kardeşinin kendisine doğum günü sürprizi yaptığı anları paylaşmasıyla viral oldu.  Aslında doğum günü 15 Aralık’taydı ancak kardeşi 1 Aralık olarak hatırlıyordu. İşin daha da garibi sürpriz yaptığı gün 1 Aralık bile değil, 30 Kasım’dı… İşte belki de tam da böyle bir kafa karışıklığıdır ihtiyacımız olan. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kapıyı pastayla açan kardeşini görünce şaşıran kadın, tarihten emin olmak için telefonundan kontrol etti.

Kapıyı pastayla açan kardeşini görünce şaşıran kadın, tarihten emin olmak için telefonundan kontrol etti.

Doğum gününün 15 Aralık olduğu duyan kardeşinin ise anında ses tonu değişmişti.

Doğum gününün 15 Aralık olduğu duyan kardeşinin ise anında ses tonu değişmişti.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın