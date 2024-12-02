Kardeşine Doğum Günü Sürprizi Yapmak İsteyen Genç Günleri Karıştırınca Komik Anlar Yaşandı

@magu.fatma.nehir adlı TikTok kullanıcısı kardeşinin kendisine doğum günü sürprizi yaptığı anları paylaşmasıyla viral oldu. Aslında doğum günü 15 Aralık’taydı ancak kardeşi 1 Aralık olarak hatırlıyordu. İşin daha da garibi sürpriz yaptığı gün 1 Aralık bile değil, 30 Kasım’dı… İşte belki de tam da böyle bir kafa karışıklığıdır ihtiyacımız olan. Gelin detaylara geçelim.