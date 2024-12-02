Kardeşine Doğum Günü Sürprizi Yapmak İsteyen Genç Günleri Karıştırınca Komik Anlar Yaşandı

@magu.fatma.nehir adlı TikTok kullanıcısı kardeşinin kendisine doğum günü sürprizi yaptığı anları paylaşmasıyla viral oldu. Aslında doğum günü 15 Aralık’taydı ancak kardeşi 1 Aralık olarak hatırlıyordu. İşin daha da garibi sürpriz yaptığı gün 1 Aralık bile değil, 30 Kasım’dı… İşte belki de tam da böyle bir kafa karışıklığıdır ihtiyacımız olan. Gelin detaylara geçelim.
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Kapıyı pastayla açan kardeşini görünce şaşıran kadın, tarihten emin olmak için telefonundan kontrol etti.
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Doğum gününün 15 Aralık olduğu duyan kardeşinin ise anında ses tonu değişmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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