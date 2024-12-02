Doğum Gününde “Z” Harfiyle Başlayan Hediye Alma Konsepti Yapan Ailenin Tebessüm Ettiren Anları

@yildizgonul.on adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın eniştesinin doğum gününde yaptıkları sürprizle yeniden gündeme geldi. Tüm aile bir araya gelmiş ve eniştesine z harfiyle başlayan hediyeler almaya çalışmıştı. Her sene doğum günlerinde ne alacağını düşünenlerdenseniz sizlere de fikir olabilir. Hem videodan da yola çıkıldığı üzere doğum günü sahibi de hediyelerden oldukça memnun olacaktır. Gelin detaylara geçelim.