Doğum Gününde “Z” Harfiyle Başlayan Hediye Alma Konsepti Yapan Ailenin Tebessüm Ettiren Anları

@yildizgonul.on adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın eniştesinin doğum gününde yaptıkları sürprizle yeniden gündeme geldi. Tüm aile bir araya gelmiş ve eniştesine z harfiyle başlayan hediyeler almaya çalışmıştı. Her sene doğum günlerinde ne alacağını düşünenlerdenseniz sizlere de fikir olabilir. Hem videodan da yola çıkıldığı üzere doğum günü sahibi de hediyelerden oldukça memnun olacaktır. Gelin detaylara geçelim.
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Olay z harfiyle başlayan bir hediye almak olduğu için tüm aile yaratıcılığını konuşturmuştu.
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Kimi zeytinyağı, kimi zerdeçal, kimi de adı Zafer olduğu için bizzat kendini hediye etmişti. Onların o samimi ortamları içimizi ısıttı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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