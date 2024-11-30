Salon Tutmak Yerine Düğünlerini Kendileri Yapmak İstediler: Evdeki Hesap Çarşıya Uymadı

Artık çiftler eskisi kadar düğün tercih etmese de kimileri için olmazsa olmazlardan. Ancak fiyatlar ne yazık ki aldı başını gitti. Özellikle de yemekli düğünlerin maliyeti dudak uçuklatıyor. Hal böyle olunca bir çift daha az maliyetli olacağını düşünerek düğünlerini kendileri yapmak istedi. Fakat pek de öyle olmadı. Gelin detaylara geçelim.