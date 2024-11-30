Salon Tutmak Yerine Düğünlerini Kendileri Yapmak İstediler: Evdeki Hesap Çarşıya Uymadı

Artık çiftler eskisi kadar düğün tercih etmese de kimileri için olmazsa olmazlardan. Ancak fiyatlar ne yazık ki aldı başını gitti. Özellikle de yemekli düğünlerin maliyeti dudak uçuklatıyor. Hal böyle olunca bir çift daha az maliyetli olacağını düşünerek düğünlerini kendileri yapmak istedi. Fakat pek de öyle olmadı. Gelin detaylara geçelim.
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Çift ne bir salon tuttu ne de bir organizasyon şirketiyle anlaştı.
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O, bu, şu derken toplamda çıkan fiyat ise 440 bin TL olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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