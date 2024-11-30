onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Salon Tutmak Yerine Düğünlerini Kendileri Yapmak İstediler: Evdeki Hesap Çarşıya Uymadı

Salon Tutmak Yerine Düğünlerini Kendileri Yapmak İstediler: Evdeki Hesap Çarşıya Uymadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.11.2024 - 17:27

İçerik Devam Ediyor

Artık çiftler eskisi kadar düğün tercih etmese de kimileri için olmazsa olmazlardan. Ancak fiyatlar ne yazık ki aldı başını gitti. Özellikle de yemekli düğünlerin maliyeti dudak uçuklatıyor. Hal böyle olunca bir çift daha az maliyetli olacağını düşünerek düğünlerini kendileri yapmak istedi. Fakat pek de öyle olmadı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çift ne bir salon tuttu ne de bir organizasyon şirketiyle anlaştı.

Çift ne bir salon tuttu ne de bir organizasyon şirketiyle anlaştı.

O, bu, şu derken toplamda çıkan fiyat ise 440 bin TL olmuştu.

O, bu, şu derken toplamda çıkan fiyat ise 440 bin TL olmuştu.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın