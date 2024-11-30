İmam Hatip Mezunu Kadın Mankenliğe Başlayınca Ailesiyle Yaşadığı Zorlukları Anlattı

@ilayddorum adlı TikTok kullanıcısı mankenliğe başlama serüveninde ailesinin ne tepki verdiğini anlattı. Genç kadın imam hatip lisesinden mezun olduğu için ailesinin desteğini görememişti. Uzun bir süre zıtlıklar yaşasa da belli bir noktadan sonra kabullendiklerinden bahsetti. Zorlu bir süreç yaşayan genç kadın kendisinin örnek alınmaması gerektiğini de söyledi. Gelin detaylara geçelim.