İmam Hatip Mezunu Kadın Mankenliğe Başlayınca Ailesiyle Yaşadığı Zorlukları Anlattı

@ilayddorum adlı TikTok kullanıcısı mankenliğe başlama serüveninde ailesinin ne tepki verdiğini anlattı. Genç kadın imam hatip lisesinden mezun olduğu için ailesinin desteğini görememişti. Uzun bir süre zıtlıklar yaşasa da belli bir noktadan sonra kabullendiklerinden bahsetti. Zorlu bir süreç yaşayan genç kadın kendisinin örnek alınmaması gerektiğini de söyledi. Gelin detaylara geçelim.
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Genç kadın mankenliğe başladığında ailesinden göreceği tepkiyi bildiği için gizlediğini söyledi.
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Er ya da geç mankenlik yaptığı öğrenildiğindeyse evde kıyametin koptuğunu anlattı. Babası kızının mankenlik yaptığını uzun bir süre sonra bir mağazada fotoğrafıyla karşılaştığında kabul edebilmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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