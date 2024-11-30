Renk Körü Olduğu İçin Cinsiyet Partisinde Renkleri Karıştıran Babanın Şaşkınlık Yaşadığı Anlar

Cinsiyet partilerinde bu sıralar çiftlerin yaptığı yeni bir akım var. Cinsiyetin renginde boyalar sürüp, beyaz tişört giyerek birbirlerine sarılan çiftler bu tatlı anları tişört baskısıyla ölümsüzleştirmiş oluyorlar. Bir çift de bu akıma katılmak istemişti. Ancak yaşananlar ikiliyi epey güldürdü. Gelin detaylara geçelim.
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Çiftin bir kız çocuğu olacağı için pembe renkle kendilerini boyamıştı. Ancak baba renk körü olduğu için rengi mavi sanmıştı.
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Kız olacağını duyunca ise adeta şoke oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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