Renk Körü Olduğu İçin Cinsiyet Partisinde Renkleri Karıştıran Babanın Şaşkınlık Yaşadığı Anlar

Cinsiyet partilerinde bu sıralar çiftlerin yaptığı yeni bir akım var. Cinsiyetin renginde boyalar sürüp, beyaz tişört giyerek birbirlerine sarılan çiftler bu tatlı anları tişört baskısıyla ölümsüzleştirmiş oluyorlar. Bir çift de bu akıma katılmak istemişti. Ancak yaşananlar ikiliyi epey güldürdü. Gelin detaylara geçelim.